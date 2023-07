La ex Miss Italia in Puglia con il ballerino e i ragazzi avuti dal suo ex marito

Tra i trulli e allo zoosafari Per Manila Nazzaro e Stefano Oradei è una prova di famiglia allargata quella che va in scena tra Alberobello dove la coppia posa felice e innamorata tra i trulli e Fasano, dove tutti insieme vanno in visita alla zoosafari. In Puglia Manila ci è nata e la porta sempre nel cuore per questo il viaggio ha il sapore dell’intimità e della complicità. La gita a vedere gli animali ha entusiasmato tutti e tra i figli della showgirl e il ballerino è chiaro che c’è tanta confidenza e rispetto e lui pare perfettamente inserito nel team di Manila.



Le dichiarazioni social Manila Nazzaro e Stefano Oradei documentano il loro amore sui social senza lesinare dolci dediche. “Ovunque con te…” scrive l’una e l’altro risponde: “Il mio tutto. Amore mio, meravigliosa”. Poi la ex reginetta di bellezza pubblica le foto della vacanza con la didascalia “Cartoline pugliesi” E ancora: “La mia terra, il mio sole, il mio mare e i miei amori”. Piovono i like e i commenti, immancabili quelli delle amiche, grandi fan della nuova coppia. “Alberobello è un posto magico e tu stupenda” è il riassunto di Milena Miconi. “Posto ancora più magico con te” aggiunge Angela Melillo.