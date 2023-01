Luca Argentero e Cristina Marino, baby shower per il bebè in arrivo

I colori della terra e della natura sono i protagonisti dell'allestimento per il party di Luca Argentero e Cristina Marino. Tante piante verdi, palloncini dalle tinte pastello, dolci elaborati e leccornie di ogni tipo hanno accolto gli ospiti al baby shower. La futura mamma ha pubblicato alcuni scatti che raccontano una giornata allegra e informale, in cui è stata circondata dall'affetto di persone speciali: "Mi sono sentita molto amata. Grazie amici bellissimi" ha scritto sui social condividendo le immagini della giornata.

BEBE' IN ARRIVO

Baby on the way, bebè in arrivo, è lo slogan che campeggia sugli allestimenti del baby shower. Ormai manca davvero poco al parto, previsto per marzo. Cristina Marino ha rivelato a Grazia di essere in attesa di un maschietto, ma sul nome che lei e Luca Argentero hanno scelto per il loro secondogenito non si è sbilanciata.