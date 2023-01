Epifania a Dubai, dalla Marino alla Ferragni guarda le vip al sole

Valentina Ferragni, dopo aver trascorso le feste di Natale in montagna con la sorella Chiara Ferragni e tutta la famiglia, ha preso il volo con le amiche per qualche giorno di relax al sole. Il suo viaggio è cominciato con un piccolo imprevisto ma facilmente risolvibile. L’influencer 30enne ha dimenticato a casa il contenitore per le lenti a contatto e così in aeroporto ha dovuto accontentarsi di un recipiente alternativo. Ha acquisto due scatoline che normalmente si usano per la raccolta delle feci e ha infilato le sue lenti. Dopo un avvio ironico e divertente, il tour di Valentina è proseguito all’insegna del sex appeal. Da Dubai posta con mise affascinanti e con le amiche si lascia andare al divertimento.



Per Cristina Marino il countdown è iniziato, ma intanto l’attrice si gode il suo pancione sulla spiaggia di Dubai insieme al marito Luca Argentero e alla loro piccola Nina Speranza. In due pezzi l’influencer è una bomba sexy e le sue pose incantano i follower.

Epifania negli Emirati Arabi anche per Elisabetta Gregoraci che è atterrata a Dubai dopo aver passato le vacanze di Natale in Kenya. Per lei un viaggio romantico in coppia con Giulio Fratini e un brillocco al dito da sfoggiare anche sulla spiaggia. E’ una promessa di nozze?

Marcel Jacbos si allena e la moglie Nicole Daza e i bambini nuotano in piscina. Le vacanze del campione olimpico corrono veloci e lui non perde tempo: si prepara per arrivare più veloce di tutti agli obiettivi sportivi del nuovo anno.