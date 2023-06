Nel circuito dell'Estoril è andata in scena una gara a bordo delle Ferrari. Lapo Elkann e Joana Lemos in tenuta da corsa hanno partecipato e posato con gli altri piloti. "Che bel giorno con la vostra bella famiglia" ha scritto il campione automobilistico Hélder Rodrigues postando uno scatto. Ma qualcosa per il rampollo di casa Agnelli deve essere andato storto, tanto che c'è bisogno di qualche coccola da parte della moglie. Dal canto suo Joana prima della gara aveva condiviso un video con "Don't stop me now" dei Queen come sottofondo, mentre per le immagini pubblicate al termine della corsa la colonna sonora è "Rise up" di Adele che, alludendo a una risalita, fa intuire che qualcosa non sia andato come sperato.

Leggi Anche Lapo Elkann e Joana Lemos, passeggiata e spesa al supermercato



Ritirato a vita privata E' stata solo Joana Lemos a pubblicare gli scatti della giornata di gare, visto che Lapo Elkann ha definitivamente abbandonato i social. Scrive solo sporadicamente su Twitter per eventi importanti o per promuovere le iniziative della sua attività di beneficenza, la fondazione LAPS. Dopo anni al centro del gossip e delle cronache, Lapo si è ritirato a vita privata in Portogallo: "Lì sono il signor Lemos", aveva detto con orgoglio in un'intervista, confessando che l'idea di vivere all'ombra della notorietà della moglie non gli dispiace.