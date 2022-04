La settimana delle stelle

Amore e vacanze sono stati i temi portanti della settimana del gossip.

Hanno incuriosito gli scatti sibillini di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme ad Albarella con i figli come una splendida famiglia, ma anche quelli del viaggio in Marocco di Melissa Satta e Mattia Rivetti hanno acceso la curiosità. Michelle Hunziker è sempre più presa da Giovanni Angiolini : il loro incontro in hotel non è sfuggito ai paparazzi.