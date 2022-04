Chiara Ferragni è ko: “Ho i brividi, la febbre, dolori ovunque”

Brutto periodo per Chiara Ferragni. Dopo la malattia di Fedez, ci si mettono anche i malanni di stagione a rovinare le sue giornate. “Ho passato una notte tremenda: avevo 38, ma mi sembrava di avere la febbre molto più alta, mi faceva male tutta la schiena, le gambe. Quando ho avuto il Covid ho avuto zero rispetto a questa influenza” racconta lei sui social e chiede suggerimenti ai follower: “Cosa vi ha aiutato?”.

Tutto è cominciato cinque giorni fa: i Ferragnez si trovavano in vacanza sul lago di Como e Leone ha cominciato a stare male. La famiglia si è data i turni per stare con il bambino in camera e uscire con la sorellina per non tenerla a stretto contatto. Poi anche la babysitter si è ammalata e hanno dovuto fare rientro a Milano. Poche ore dopo è cominciato il malessere di Chiara. “Ho i brividi e mi sta salendo la febbre, cioè sono ko” aveva avvertito nelle Storie.

In aiuto sono arrivati gli zii Valentina Ferragni e Luca Vezil che si sono presi cura della piccola Vittoria mentre Chiara e Leone erano febbricitanti. Il giorno dopo, l’influencer sembra stare peggio: “Ho passato una notte tremenda” dice in un video in cui appare abbattuta e stravolta. “E’ tutto partito da Leo che ha febbre da 5 giorni. Io da ieri sono ko con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore” spiega sui social. Poi la richiesta di aiuto ai follower: “Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato?”.

