Fedez e Chiara a cena fuori, ma il rapper brinda con… gli enzimi pancreatici!

Relax al parco con Leone e Vittoria per Chiara Ferragni. Chiusi gli impegni di lavoro, l’influencer si è concessa un po’ di tempo libero con i bambini tra corse e salti con il primogenito e coccole sulla coperta sull’erba con la più piccolina. Ad accompagnare la Ferragni non c’era il marito Fedez, rimasto a casa in convalescenza, ma una schiera di babysitter e bodyguard pronta a darle man forte con i bimbi.