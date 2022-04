I Ferragnez a pranzo fuori con tutta la family: 91 candeline per la nonna di Fedez

Francesca Rocco e Giovanni Masiero in festa per il battesimo di Beatrice

Fedez, ancora visibilmente provato dal recente ricovero per l’asportazione di un tumore al pancreas, si è goduto l’amore della sua famiglia. Chiara lo ha baciato e tenuto per mano durante la giornata fuori casa e i bambini lo hanno distratto dalle preoccupazioni. Sorridente e in splendida forma, nonna Luciana, protagonista da sempre di molti post e storie social del cantante, ha sfoggiato la sua verve con i piccolini e ha soffiato sulla torta di frutta emozionata. Guarda la gallery e non perderti i dettagli del pranzo milanese dei Ferragnez…

