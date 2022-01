La settimana delle stelle

Instagram

La vacanza in Uruguay di Belen Rodriguez ha tenuto alta l'attenzione degli appassionati di gossip, tra pose sexy e rivelazioni scottanti sulle corna. Anche le vicende dei reali di Monaco hanno incuriosito, dalla reunion dei 4 figli di Alberto alla pausa di relax di Carolina in montagna. E poi Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Dubai per iniziare l'anno al meglio.