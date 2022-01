Carolina di Monaco principessa delle nevi con figli e nipoti

Carolina di Monaco in montagna con figli e nipoti Chi 1 di 14 Chi 2 di 14 Chi 3 di 14 Chi 4 di 14 IPA 5 di 14 IPA 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

In famiglia, ma lontana dal Palazzo: così Carolina di Monaco ha scelto di trascorrere le feste. E' sua abitudine passare qualche giorno a Gstaad, in Svizzera, subito dopo le festività ma stavolta ha anticipato la partenza a prima di Natale per una lunga pausa rigenerante. Con lei c'erano i figli Andrea e Charlotte con i rispettivi partner e bambini.