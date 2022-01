Alberto di Monaco, la prima foto social dei 4 figli tutti insieme

Leggi Anche Alexandre, il figlio di Alberto di Monaco ha festeggiato 18 anni

Alberto ha riconosciuto Jazmine solo nel 2006, dopo un test del Dna che ne confermasse senza ombra di dubbio la paternità. Il loro rapporto è cresciuto negli anni e oggi sono legati da un grande affetto sebbene lei, essendo nata al di fuori dal matrimonio, non possa avanzare pretese su titoli nobiliari e privilegi di corte. La foto pubblicata sui social, uno dei tanti fotogrammi che compongono il video-riassunto del suo 2021, dimostra che in famiglia non ci sono rancori e che tra lei e i fratelli i rapporti sono ottimi.

Nella foto di gruppo (condivisa anche dal principe Alberto), Jazmine, Alexandre, Jacques e Gabriella posano abbracciati e sorridenti. Sono seduti all'aperto su una panchina, in un'atmosfera distesa e rilassata. La ragazza è molto legata a tutti i suoi fratelli e non li dimentica nelle ricorrenze speciali. Ha partecipato ai festeggiamenti per il 18esimo compleanno di Alexandre, e non ha tralasciato di celebrare i più piccoli quando hanno spento le candeline. A dispetto delle regole di palazzo: le leggi del cuore sono molto più forti.

