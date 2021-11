la settimana delle stelle

Tgcom24

Settimana altalenante per i sentimenti vip. Il mese di novembre inizia con due amori ballerini: Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese e Wanda Nara con Mauro Icardi, entrambe le coppie alternano tira e molla. Come andrà a finire? Intanto a dare il buon esempio ci pensano Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: per loro altri due gemelli in arrivo e il modello famiglia allargata è perfetto. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip…