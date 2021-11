Kate e William preoccupati: i principini Charlotte e Louis dovranno trovarsi un lavoro

Non dovranno sentirsi secondi e restare senza lavoro e senza un impegno nella royal family. Per questo Kate e William stanno pensando al futuro dei principini Charlotte e Louis e alla loro educazione e formazione scolastica in vista del loro futuro. Se nel destino del primogenito George c’è già scritto che occuperà il trono, per i fratelli bisognerà trovare un’occupazione… all’altezza! L’esempio arriva dalle cugine Eugenia e Beatrice di York, entrambe affermate.

Non resteranno a guardare George guadagnarsi la poltrona da re d’Inghilterra senza aver un’ottima chance per una vita “normale” ma all’altezza della famiglia reale. Per la piccola Charlotte e il terzogenito Louis di Cambridge, Kate e William hanno le idee chiare: dovranno affrontare un percorso d’istruzione che possa garantire loro un buon futuro. E non importa se non si occuperanno degli affari di famiglia, la normalità è sempre un pilastro fondamentale dell’educazione dei Cambridge.

La stessa normalità che mostrano nel gestire gli impegni di palazzo e la vita famigliare. In questi giorni i principini sono in vacanza (scuole chiuse in Inghilterra) e si godono il relax in famiglia. I duchi di Cambridge non si prendono mai ferie fuori dal calendario scolastico perché George e Charlotte (Louis ancora non va a scuola) non devono sentirsi diversi dai compagni.