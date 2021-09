La settimana delle stelle

IPA

Per i baby vip è già tempo di tornare a scuola, da Nathan Falco accompagnato da Elisabetta Gergoraci a Skyler al suo primo giorno in assoluto, e lo affronta in lacrime con Elisabetta Canalis che prova a sdrammatizzare. I Ferragnez accompagnano Leone all'asilo, dopo le liti furiose in barca e l'anniversario di nozze speciale. Deva Cassel ha incantato Venezia insieme a mamma Monica Bellucci, Miriam Leone ha stupito sui social con la schiena nuda e un messaggio di body positivity. Ecco tutto il meglio del gossip.