Miriam Leone senza filtri e senza… reggiseno sui social

E’ arrivata nella sua terra e dal suo mare lancia post ad alto tasso erotico. Miriam Leone pubblica uno scatto senza reggiseno, con la schiena nuda in bella vista, il capo chinato e lo sguardo rivolto verso il mare. “Io non ritocco” scrive nella didascalia lanciando un messaggio positivo ai follower. “Giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi” scrive la ex Miss Italia.

Basta poco per far sognare i follower e quella schiena nuda e il mare a fare da sfondo è sufficiente a scatenare le emozioni dei fan. “Acussì” scrive lei infischiandosene di tutto. Miriam Leone è naturale e genuina e dal suo post vuole lanciare un insegnamento: “Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto liberarsi, accettarsi, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla”.

Lei è perfetta e bellissima, ma il messaggio social che lancia è all’insegna della positività e dell’accettazione: “Ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e… è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità… adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare”. E quel che fa la luce è davvero strepitoso!

Leggi Anche Miriam Leone “smascherata”! Eccola a spasso con il fidanzato

Leggi Anche Miriam Leone nella doccia, scatti ad alto tasso erotico

Miriam Leone nella doccia, scatti ad alto tasso erotico Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Vero 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Miriam Leone ipa 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: