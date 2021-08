La settimana delle stelle

Instagram

La regina Elisabetta ha perso davvero la pazienza e stavolta è pronta a portare Harry e Meghan in tribunale. Anche Ambra Angiolini è su tutte le furie: ce l'ha con chi insulta Massimiliano Allegri. Decisamente più rilassata Elisa Isoardi che guarda il tramonto e sfoggia un lato B da 10 e lode. Mariano Di Vaio annuncia sui social il sesso del bebè che sta per arrivare ed è pazzo di gioia. Anche Elisabetta Gregoraci ha buonissimi motivi per festeggiare: sua nonna ha compiuto 100 anni!