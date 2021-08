Maschio o femmina? Mariano Di Vaio svela quale sarà il sesso del suo quarto bebè

Leggi Anche Mariano Di Vaio di nuovo papà, quarto figlio in arrivo

La Brunacci ha pensato ad ogni dettaglio per sorprendere Di Vaio e tutti i loro follower. Ha condiviso sui social i dettagli del backstage, dal trucco e parrucco all'organizzazione dell'evento. Sui loro profili Instagram marito e moglie hanno condiviso il video della rivelazione, con il palloncino gigante che esplode insieme alla loro gioia. Abbracci, baci, esultanza, coccole ai bambini sotto la pergola a bordo piscina hanno commosso migliaia di fan pronti a festeggiare con loro la notizia.

Dopo 3 fiocchi azzurri, ci voleva proprio un bel fiocco rosa. Mariano ed Eleonora sono già genitori di tre maschietti: Nathan Leone (5 anni), Leonardo Liam (3 anni), Filiberto Noah (1 anno). Anche l'annuncio della gravidanza era stato dato con massima cura per i dettagli, lasciando ai bambini il compito di annunciare la notizia ai follower. Chissà cosa avrà in mente la famiglia per festeggiare la nascita della loro prima femmina... di sicuro non mancheranno le sorprese.

