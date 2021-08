Mariano Di Vaio di nuovo papà, quarto figlio in arrivo

Si allarga ancora la bella famiglia di Mariano Di Vaio . Dopo Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah lui e la moglie Eleonora Brunacci stanno per accogliere un nuovo bebè. Lo hanno annunciato via Instagram ai follower con un video in cui il più piccolo della famiglia mostra una maglietta con su scritto: "Diventerò fratello maggiore".

"Credo che Dio sappia cosa sia meglio per noi! Stiamo crescendo!" scrive Di Vaio postando il video con tutta la sua tribù. Eleonora, avvolta in uno svolazzante vestito fiorato, si accarezza sorridente il pancione mentre i bambini saltano pieni di entusiasmo e si abbracciano. "Non ce lo aspettavamo" continua nel filmato l'influencer, senza però svelare se il nuovo erede sarà un maschietto o una femminuccia. "Non c'è due senza tre... e il quarto vien da sé" scherza sua moglie lo stesso.

Di Vaio e la Brunacci stanno insieme da oltre 10 anni e si sono sposati a Perugia nel 2015 con un matrimonio tanto lussuoso quanto blindato al quale aveva partecipato la crema della moda e dello spettacolo. Nel 2016 è nato il loro primogenito, Nathan Leone, seguito due anni dopo da Leonardo Liam. Filiberto Noah non ha ancora compiuto due anni e finora è stato il cucciolo di casa, ma presto diventerà fratello maggiore: a giudicare dalla sua esultanza, l'idea non gli spiace affatto...