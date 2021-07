la settimana delle stelle

Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono in vacanza in Sardegna, George Clooney e Amal Alamuddin sul lago di Como, Dayane Mello e Soleil Sorgè a Sorrento. Delle ferie di Diletta Leotta e Can Yaman restano le foto bollenti tra baci infiniti e avvinghiamenti pericolosi. Pippo Inzaghi annuncia di diventare papà per la prima volta e i principi inglesi William e Harry non smettono di litigare. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni…