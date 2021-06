la settimana delle stelle

Instagram

Michelle Hunziker rischia di finire in piscina. Diletta Leotta si crogiola al sole prima con Can Yaman e poi con le amiche del cuore. Belen in giardino indossa solo un due pezzi che lascia a vista il suo florido pancione e tante vip vanno fiere di rotolini e imperfezioni. E poi Paola Turani mostra il progetto della sua nuova villa e Wanda Nara si rifugia in Africa per una vacanza di coppia con Mauro Icardi. Ecco tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip…