Wanda Nara selvaggia con Mauro Icardi: “La mia Africa”

Già tre anni fa si erano concessi un safari a luci rosse in Africa, ora Mauro Icardi e Wanda Nara sono tornati nel Continente Nero in veste di esploratori a caccia di animali selvaggi e momenti di passione nella savana. Il calciatore e la moglie-agente hanno documentano tutto sui social: dall’incontro con un ghepardo al bagno in piscina bollente della bella argentina.

Hanno fatto una breve sosta a Milano, nel loro appartamento di lusso in centro. Poi sono volati in Africa. Mauro e Wanda si rilassano nella savana in una villa dotata di ogni comfort ma che ben ricrea l’atmosfera degli esploratori nel Continente Nero. Anche l’abbigliamento scelto dalla coppia è perfettamente indicato per safari e drink sulla jeep tra animali selvaggi. Anche se la Nara non dimentica qualche vezzo di superlusso come la fascia in seta che porta in testa.

E poi ci sono le immagini bollenti, che fanno letteralmente perdere la testa ai follower. Wanda Nara posa a bordo piscina e le sue curve da sogno mandano in estasi i fan. A scattare le foto è il suo fotografo preferito, il marito Mauro Icardi che immortala la moglie come una divinità. La coppia ha da poco festeggiato il settimo anniversario ed è più felice che mai.

