Nella piscina di Icardi, Wanda Nara in topless surriscalda la temperatura

Il relax di Wanda Nara è differente. Nella piscina coperta della sua dimora parigina, la moglie di Mauro Icardi ricarica le pile e stuzzica i follower. Mentre i cinque figli si divertono a sguazzare in acqua, lei posa seducente in perizoma, mostrando il lato B e uno scorcio bollente sul seno nudo.

"Uno o due?" scrive Wanda invitando i follower a scegliere tra una foto in topless e una, molto simile, in cui invece indossa anche il reggiseno. A restare scoperto in entrambi i casi è il fondoschiena esplosivo, enfatizzato dalla biancheria stringatissima. Distesa a bordo piscina si diverte a fare la sirena sexy, ma non perde d'occhio i bambini che giocano in acqua tra schizzi e risate.

Una volta terminato il divertimento in piscina, c'è ancora tempo per qualche ripresa piccante. La Nara davanti allo specchio si riprende in un fronte e retro da paura ni tutto il suo splendore. "Le mie pantofole sono le meno sexy di questo pianeta", scherza cercando di spostare l'attenzione sulle calzature a forma di orsetto. Ma con tutto quello che c'è da ammirare, di certo le avranno notate in pochi...

