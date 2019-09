La settimana delle stelle

Per molti figli delle delle celebrità è già inziata la scuola, ma tra i vip c'è ancora chi si gode le vacanze, come Vanessa Incontrada spaiggiata a Follonica. Giulia De Lellis ha incantato tutti sul red carpet di Venezia mano nella mano con Andrea Iannone, Fedez ha lasciato a bocca aperta Chiara Ferragni e i follower con l'anello di diamanti che ha regalato alla moglie per il loro primo anniversario. Ti sei perso il nuovo tattoo di Federica Pellegrini? E' l'occasione per rimediare...