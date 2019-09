Ferragnez come i Beckham, per l'anniversario arriva il solitario

Dopo i fasti delle nozze, Fedez e Chiara hanno celebrato il primo anno da marito e moglie in maniera più intima ma non meno spettacolare. Location da favola per una cena romantica e vista mozzafiato sul mare di Portofino, ma il pezzo forte è arrivato con la torta: un solitario gigante che il rapper ha donato alla sua dolce metà. La consegna della scatoletta su un vassoio d'argento, lo stupore e la commozione di Chiara, il dettaglio dell'anello... tutto è stato postato sui social, e i fan sono andati in visibilio.



La stessa scena si ripete quasi ogni anno da ben 20 anni in casa Beckham. Da quando stanno insieme, l'ex calciatore ha donato all'ex Spice Girl ben 14 anelli di fidanzamento, uno più prestigioso dell'altro. I più pettegoli sostengono però che quelli di David siano in realtà regali riparatori, per mettere una pezza su qualche crepa del rapporto. Speriamo non sia anche il caso dei Ferragnez...