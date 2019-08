Chiara Ferragni senza reggiseno sfida gli haters

Una foto di schiena senza reggiseno, con il profilo del seno che spunta di lato e lo sguardo malizioso fisso sull'obiettivo. Chiara Ferragni è provocante e provocatoria con uno scatto social ad alto tasso erotico: "Ma sei una mamma" scrive, facendo il verso a chi le riserva attacchi e insulti per i suoi post sexy. Un mix perfetto di ironia e seduzione che fa guadagnare alla star di Instagram più di 1 milione di like.

Chiara è ormai abituata a rispondere per le rime agli haters, e stavolta ha scelto di giocare d'anticipo postando una sua foto (risalente a qualche settimana fa) in cui appare totalmente nuda, con solo l'accenno del pizzo dello slip che fa capolino, accompagnato da una sua didascalia sarcastica. I commenti sprezzanti, come aveva previsto, non sono mancati, ma sono stati molti di più gli apprezzamenti tra cui quelli di Alessia Marcuzzi, Irina Shayk e Heidi Klum, collega della Ferragni come giudice nello show "Making The Cut", che ha scritto: "Sì, sei una mamma hot".