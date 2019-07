Chiara Ferragni debutta in tv con Heidi Klum, Naomi Campbell e Nicole Richie: “Che onore!”

Cast di fashion star quello del nuovo show televisivo "Making The Cut", condotto da Heidi Klum e dallo stilista Tim Gunn, in arrivo in tutto il mondo nella primavera del 2020 su Amazon Prime Video. Tra i giudici nientemeno che Naomi Campbell, l’icona di stile Nicole Richie, la ex Editor-in-Chief di Vogue Paris Carine Roitfeld, lo stilista Joseph Altuzarra e... Chiara Ferragni.

L'influencer lo ha annunciato sul suo profilo Instagram mentre si trovava a Tokyo proprio per registrare lo show: "Onorata di essere uno dei giudici diMakingTheCut... Non vedo l'ora che arrivi il 2020 per mostrarvi questo concorso di moda dove sarò alla ricerca del miglior nuovo designer... Questo è ciò che stiamo girando proprio ora a Tokyo e sono così felice di lavorare nel mio primo show americano e in un ruolo così importante....".



"Making The Cut" vede in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo della moda, provenienti da tutto il mondo. Obiettivo dei giudici sarà proprio quello di scoprire la nuova stella della moda. Il vincitore della competizione riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio...