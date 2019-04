Heidi Klum, in estate le nozze a Capri con Tom Kaulitz

Nozze super romantiche per Heidi Klum e Tom Kaultiz, con i Faraglioni sullo sfondo. In un'intervista al settimanale Hello! la top model ha raccontato di aver scelto Capri come location per la cerimonia che si terrà in estate: proprio lì, infatti, la coppia ha trascorso una vacanza indimenticabile qualche mese fa. Tra gli ospiti sono attese tante star della moda: da Adriana Lima a Naomi Campbell e Alessandra Ambrosio.