Eleonora Pedron e Fabio Troiano al debutto sul red carpet

Prima uscita ufficiale per Eleonora Pedron e Fabio Troiano che hanno scelto i flash del red carpet di Venezia per uscire allo scoperto come coppia. Arrivano stretti l'una all'altro, stupendi ed eleganti in abito da sera. Non si perdono per un istante, si guardano negli occhi con tenerezza, si sorridono e davanti all'obiettivo si lasciano andare a un bacio dolce e un po' imbarazzato.