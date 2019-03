Eleonora Pedron, è finito l amore con la Iena Nicolò De Devitiis

Dopo oltre un anno d'amore, Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis si sono lasciati. A dare la notizia è il settimanale " Chi" , secondo cui sarebbe stata la bella conduttrice a prendere la decisione di chiudere il rapporto. Una storia, quella tra la ex Miss Italia e la Iena, andata avanti per tutto il 2018 tra continui alti e bassi, a dispetto delle immagini social che li ritraevano sempre innamorati e affiatati.

Eleonora sembrava aver davvero trovato la felicità insieme a De Devitiis, dopo il matrimonio naufragato con Max Biaggi e la storia con Daniele Conte. "L'amore dopo la rottura con Max, non aveva più bussato alla mia porta. Ho avuto una relazione ma non ha funzionato. E, visto com'era andata, avevo deciso di starmene da sola per un po’. Poi all’improvviso è arrivato Nicolò ed eccoci qui", aveva dichiarato qualche tempo fa in un'intervista uscita sulla rivista di Alfonso Signorini. Evidentemente nemmeno questa volta era quella giusta.