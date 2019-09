Canalis e Corvaglia non sono più amiche: “Momento delicato”

Lo scorso settembre in occasione del 40esimo compleanno della Canalis (12 settembre) la Corvaglia scriveva in un lungo post: “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang... ( per fortuna ?) Insieme nelle gioie , nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità . Sono fortunata ad averti nella mi vita , sarda maledetta!”. Il battibecco questa volta dev'essere stato più complicato e le due non si sono più ritrovate. La storia dell'amicizia tra Elisabetta e Maddalena risale al 1999 quando la mora e la bionda ballavano gli stacchetti sul bancone di Striscia. Anche finita l'esperienza tv non si erano mai perse e l'amicizia era cresciuta. Si sono ritrovate a vivere a Los Angeles da mamme. E insieme nel 2017 hanno deciso di aprire una palestra. Ora la Canalis al settimanale Chi dice: “Abbiamo dato in affitto la nostra palestra. Non sono una personal trainer e c'è una forte concorrenza nel settore, che richiede competenze specifiche. Sto comunque lavorando ad un altro progetto legato al fitness, ma non posso dire niente al momento”. Elisabetta vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, Maddalena è tornata in Italia con Jamie Carlyn dopo la rottura con il marito Stef Burns. E la distanza tra le due ex veline pare essere davvero tanta...