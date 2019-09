Michele Placido litiga con la moglie: ecco il siparietto in acqua

Sono sposati dal 2012 e hanno un figlio, Gabriele (13 anni). Il loro rapporto, complici forse i 37 anni di differenza tra loro, non è dei più sereni: già nel 2017 Federica aveva raccontato a Diva e Donna: "Il matrimonio è un viaggio e ora non so cosa ci sia dietro la curva. C'è nostro figlio, c'è la nostra casa, ma di testa e di cuore io sono molto sola". E ora arriva la lite furiosa in acqua: saranno solo nuvole passeggere, o la loro relazione è in alto mare?