la settimana delle stelle

Il ritorno di fiamma, ormai ufficiale, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato il tema che ha acceso questa settimana di gossip, a partire dagli avvistamenti al ristorante fino al bacio appassionato sul balcone. Pazza d'amore anche Virginia Saba, che fa progetti sul futuro insieme a Luigi Di Maio. Intanto Elisa Isoardi difende il suo Alessandro Di Paolo dagli attacchi degli haters. Per non parlare della vacanza da sogno di Harry e Meghan... guarda cosa ti sei perso in questi ultimi sette giorni.