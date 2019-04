Meghan e Harry, babymoon da 33mila sterline in un hotel extralusso

La nascita del loro primogenito si avvicina a grandi passi e, secondo il Sun, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero deciso di prendersi una pausa dalla vita di corte e concedersi qualche romantico giorno da soli. Per la loro mini-vacanza di 3 notti, i duchi di Sussex non hanno scelto un posto qualunque, ma hanno riservato l'appartamento più costoso in un hotel extralusso immerso nella campagna inglese. Il costo della babymoon? Ben 33mila sterline, circa 38.500 euro.

L'arrivo del Royal Baby è previsto per la fine di aprile (il 28, dicono i tabloid britannici) e per Harry e Meghan sono gli ultimi giorni da passare a due. Per la loro fuga romantica, la coppia reale ha scelto un hotel a 5 stelle con un parco di 400 acri. La camera che hanno scelto, a quanto riporta il Sun, è una suite da 10mila sterline a notte con due terrazze private e una sala da pranzo. In camere meno sfarzose alloggeranno, invece, le tre guardie del corpo. Vista l'aria che tira per Harry e la Markle a Buckingham Palace, tra i dissapori con Kate Middleton e la tensione con la regina Elisabetta a causa dei gioielli, è più che comprensibile che abbiano scelto di passare qualche giorno lontano da tutti... come al solito senza badare a spese.