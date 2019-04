Il principe Harry fa le prove da papà e da ballerino e sui social è da record

Il principe Harry è lanciatissimo. Dopo aver aperto un profilo social insieme alla moglie Meghan Markle, facendo impazzire Instagram perché in meno di sei ore ha raggiunto un milione di follower (come nessuno mai), ora si prepara al suo nuovo ruolo paterno. Tra poche settimane nascerà il Royal Baby e così Harry fa le prove. In visita a un'associazione benefica che organizza corsi per i più piccini si è intrattenuto con i bambini e ha ballato con loro...

RECORD DI POPOLARITA'... SOCIAL

Sono bastate meno di sei ore alla coppia reale per conquistare un milione di follower. Nessuno era mai riuscito a raggiungere questo traguardo Instagram così in fretta, ma Harry e Meghan stuzzicano la curiosità non solo dei sudditi. Prima di loro, i record erano quelli di papa Francesco e David Beckham, ma il primo post del duca e della duchessa di Sussex ha fatto il colpaccio. E chissà cosa succederà quando la coppia deciderà di condividere anche le foto del Royal Baby!



PROVE DA PAPA' E BALLERINO PROVETTO

E' un giocherellone e non si tira certo indietro davanti a una platea di bimbette in tutù. E così, ecco arrivare la performance reale del principe Harry che in una sala da ballo improvvisa qualche passo di danza davanti ai bimbi che lo guardano estasiati. Sorride e accarezza i più piccini, si intrattiene a conversare con i più grandicelli. Insomma Harry supera a pieni voti le prime prove da papà. Tra poche settimane la moglie Meghan darà alla luce il suo primogenito e allora il duca di Sussex potrà dedicarsi al suo Royal Baby.