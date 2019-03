Meghan Markle, ultima uscita pubblica: Harry conferma l inizio della maternità

Stop agli impegni pubblici, Meghan Markle è ufficialmente entrata in maternità. L’ultima uscita ufficiale avrebbe dovuto essere quella per i 70 anni del Commonwealth ma la Duchessa di Sussex, poco incline a rispettare le regole, si è concessa due ulteriori apparizioni a sorpresa: quella al battesimo della figlia di Zara Tindall e la commemorazione delle vittime dell'attacco in Nuova Zelanda. Ora però ha detto basta: salvo nuove sorprese, non dovremmo vederla più in pubblico fino alla nascita del Royal Baby.