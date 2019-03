Meghan Markle, apparizione a sorpresa sul palco con Harry

Dopo aver invitato i giovani a impegnarsi in cause sociali e ambientali, Harry ha invitato sua moglie a salire sul palco. Lei non si è fatta pregare, accolta da uno scroscio di applausi. Meghan e suo marito non erano le uniche celebrità presenti all'evento, parte di un'iniziativa globale per incoraggiare i giovani a prendere parte a cambiamenti sociali positivi: insieme a loro hanno partecipato anche Naomi Campbell e Nicole Scherzinger.