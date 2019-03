Meghan e Kate si abbracciano. La Markle si commuove (ma non per la cognata)

In un anno tante cose son cambiate. E durante il Commonwealth Day Meghan Markle e Kate Middleton sono apparse “diverse”. Eppure, come da protocollo, si sono scambiate un bacio all'ingresso della Westminster Abbey, poi ognuna al suo posto. La moglie di William in prima fila insieme alla regina, a Carlo e Camilla. La moglie di Harry dietro. In lacrime. Non per colpa della cognata, ma per la commozione.