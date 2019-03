La principessa in verde: Meghan Markle alle celebrazioni del Commonwealth

Meghan Markle è il ritratto della felicità. Per le celebrazioni del Commonwealth ha esibito i suoi sorrisi migliori, con una mano sempre sulla pancia a sostenere il nascituro oppure a ricordare ai sudditi distratti che tra poco più di un mese regalerà un erede agli Windsor. La ex attrice americana ha indossato un trench di color verde con un richiamo ai temi della bandiera canadese. Insieme al marito Harry. Meghan è andata a trovare proprio i giovanissimi studenti della comunità canadese a Londra. Che l'hanno accolta in maniera trionfale.

Harry si è dimostrato ultra protettivo nei panni del padre prossimo venturo. Non ha perso di vista un attimo la sua Meghan, l'ha scortata cingendola con un braccio intorno alla vita, al loro arrivo a Trafalgar Square. L'accoglienza della comunità canadese è stata calorosissima. Un vestitino e un paio di microscopici mocassini sono stati il regalo per il futuro royal baby.

Per l'occasione Harry ha rispolverato gli scapigliati panni dell'improvvisatore e ha strappato un sorriso quando si è messo ad annusare le scarpette. "Non puzzano di piedi, tranquilli! - ha commentato - e voglio soltanto sincerarmi che siano di cuoio!". Le risate hanno chiuso l'evento. L'ultimo in ordine di tempo per l'indaffaratissima Meghan, che, nonostante la gravidanza inoltrata, non perde occasione per immergersi nella mondanità di corte.