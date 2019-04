La regina vieta a Meghan di indossare i gioielli sfoggiati da Lady D

La regina Elisabetta ha negato a Meghan Markle il permesso di indossare i gioielli della collezione della Corona britannica, con divieto particolare per quelli resi celebri da Lady Diana. Come rivela il "Sun", infatti, per sfoggiare collier e diademi di famiglia c'è bisogno del consenso di Sua Maestà che, però, l'avrebbe accordato solo a Kate Middleton .

Una fonte vicina a Buckingham Palace ha rivelato al tabloid britannico che la Regina non avrebbe molto apprezzato alcuni comportamenti della Markle: "Aspetti del suo comportamento, anche prima del Royal Wedding, hanno causato risentimento all'interno di Buckingham Palace", ha detto.



A rendere la questione ancora più spinosa è il fatto che Kate non sarebbe vittima dello stesso divieto. Al contrario la moglie del principe William è libera di sfoggiare qualunque gioiello, che sia stato o meno visto indosso a Diana: "Alla Regina piace Meghan personalmente, ma è una questione di gerarchia. Può essere anche la persona più popolare del mondo, ma è di rango inferiore a Kate", ha spiegato l'insider.



Una decisione che non fa che esasperare una situazione già abbastanza tesa all'interno della Royal Family e che, a quanto pare, avrebbe mandato Harry su tutte le furie. Chissà come l'ha presa Meghan...