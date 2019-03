La settimana delle stelle

Amori che nascono e amori che non finiscono mai in quest'ultima settimana delle star. Le foto che ritraggono Belen Rodriguez e Stefano De Martino lasciano poco spazio ai dubbi su un ritorno di fiamma. Inequivocabile anche il bacio tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo: la ex di Salvini ha finalmente voltato pagina. E a proposito di baci, ha fatto notizia quello (decisamente freddo) che si sono scambiate le cognate Kate Middleton e Meghan Markle dopo mesi di gelo. Guarda tutto quello che ti sei perso in sette giorni di gossip...