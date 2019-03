Da Wanda Nara a Elena Morali lati B in primo piano, le star mostrano le curve

L'estate è ancora lontana, ma per le vip è già tempo di mettersi a nudo. Sui social hanno dato il via alla prova costume, mostrando curve mozzafiato e lati B da urlo. Tutte in bikini, con la schiena rivolta all'obiettivo, regalano scorci mozzafiato sui loro fondoschiena tonici e scolpiti. E questo è solo l'inzio: la stagione delle vacanze si preannuncia davvero... bollente!

Scatti ultra sexy li regala Elena Morali, che con le sue curve perfette fa sognare migliaia di follower. Lo stesso fa Diana Del Bufalo che, nonostante si conceda raramente a scatti provocanti, ha deciso di fare uno strappo alla regola e di deliziare i fan con un selfie seducente. Eva Henger "volta le spalle" ai suoi ammiratori e, in riva al mare, regala un panorama imperdibile. E che dire dell'esplosiva Wanda Nara, che con le sue forme esagerate non smette mai di stupire? Ma non sono le uniche a lasciarsi immortalare in bikini di schiena: guarda nella gallery le foto di Valentina Vignali, Chiara Ferragni, Eva Henger, Giulia Calcaterra...