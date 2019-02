Laura Cremaschi, trattamento speciale per il lato B

Come fa Laura Creamschi ad avere un lato B così tonico e perfetto? Certo Madre Natura ha aiutato, ma la Bonas di "Avanti un altro" ha i suoi trucchi per mantenerlo sempre al top. Comodamente sdraiata sul lettino di un centro estetico, la showgirl posta un video che la ritrae mentre si concede uno speciale trattamento anticellulite... e i risultati si vedono!

Sexy e provocante, la Cremaschi non perde occasione per sfoggiare il suo fisico perfetto. Dagli allenamenti in palestra agli appuntamenti con l'estetista, ogni momento è buono per uno scatto sexy. Nell'ultima storia pubblicata su Instagram, l'ex tentatrice di "Temptation Island" si mostra durante la seduta nel centro estetico: prima pensa all'idratazione della pelle del viso, poi si concentra sulla lotta all'effetto buccia d'arancia. "E' pazzesco", commenta lei... probabilmente la stessa cosa che pensano i suoi fan guardando le immagini.