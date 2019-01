Vip in palestra, ecco come fanno ad essere sempre in formissima

Come fanno le star ad avere sempre un fisico tonico e perfetto? L'aiuto di Madre Natura da solo non basta: per sfoggiare addominali scolpiti e un lato B da fare invidia, le vip non rinunciano mai a tanta ginnastica in palestra. Mentre Elisabetta Canalis ci dà dentro con gli squat e Martina Colombari si cimenta con il sollevamento pesi, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa approfittano dell'allenamento per farsi le coccole...