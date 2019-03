Kate Middleton alla serata di gala con i Beckham e la Moss

Ha lasciato William a casa per una sera, e non sembrava sentirne troppo la mancanza: Kate Middleton era radiosa al gala della National Portrait Gallery, mentre si concedeva ai flash e regalava sorrisi. Insieme a lei, anche David e Victoria Beckham , arrivati mano nella mano, e una sontuosa Kate Moss in rosso. L'evento è stata anche l'occasione per la prima apparizione ufficiale della principessa Beatrice con il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi .

Sono stati giorni pieni di impegni per la Duchessa di Cambridge, tra i festeggiamenti per il principe Carlo e le celebrazioni del Commonwealth day, ai quali ha partecipato con la famiglia reale al completo. Stavolta Kate si è presa una serata per sé, e ha partecipato tutta sola all'evento benefico organizzato dal noto museo di Londra. Per l'occasione ha scelto un abito che sottolineava il suo vitino da vespa, già sfoggiato nel 2017.



Ma la Middleton non era l'unica star presente all'evento. I Beckham sono arrivati mano nella mano, elegantissimi e più affiatati che mai, lui in smoking, lei con scarpe fucsia che catturavano tutti gli sguardi. Non mancava Kate Moss, bellissima con un sontuoso abito lungo.



Il party è stato anche l'occasione giusta per la prima uscita ufficiale delle principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi. I due si frequentano dall'ottobre 2018 e, a quanto pare, sarebbero a un passo dalle nozze.