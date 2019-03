Helena Christensen posa nuda a 50 anni e fa ingelosire Victoria Beckham

Da decenni Helena Christensen è sulla cresta dell'onda, e non esita a mettere in mostra il suo fisico perfetto con scatti hot. Sensuale e bellissima, almeno quanto basta per far saltare la mosca al naso alla signora Beckham. Secondo una fonte del The Sun, la ex Posh Spice è spesso nervosa a causa delle amicizie femminili di David Beckham, e il legame tra lui ed Helena proprio non le va giù.



A dicembre la modella aveva postato sui social un selfie che la ritraeva insieme all'ex calciatore durante un party a Miami. Bellissimi, sorridenti, abbracciati... sono stati in molti a notare un certo feeling tra i due. "La cosa ha dato fastidio a Victoria, perché lei non ha potuto partecipare", ha raccontato l'insider.