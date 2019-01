I Beckham spendaccioni tra creme e coperte

Seguitissimi sui social, riescono sempre a fare scalpore. Victoria e David Beckham amano il lusso e non ne fanno certo mistero. Così la ex Posh Spice ammette nelle Stories Instagram di utilizzare una crema viso fatta con il suo stesso sangue da oltre mille euro, mentre l'ex calciatore fa un riposino col cane avvolto in una coperta griffata da oltre 5mila euro.

La stilista 44enne ha voluto una crema viso che fosse fatta con le sue stesse cellule perché fosse antinfiammatoria e generativa. Il costo è alto, ma Victoria mostra fiera la sua pelle liscia e i suoi trattamenti di bellezza in stile vampiro che la rendono giovane e sexy. Per stare al passo con il suo David che invece, oltre a coccolare moglie e figli, non lesina attenzioni anche per Olive, il cocker adottato qualche anno fa e spesso accusato sui social di “fare la bella vita”. Uno scatto postato sui social da Victoria, in cui l'ex campione è appisolato col cane avvolto in una coperta “preziosa”, ha fatto discutere i fan. David e Olive si scaldano con una coperta griffata di lana e cachemire rossa il cui prezzo si aggira sui 5mila euro.