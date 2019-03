Candice Swanepoel, sul fondoschiena spunta una cicatrice

Una foto di spalle, in bikini, con il fondoschiena da urlo sottolineato dallo slip nero: così Candice Swanepoel delizia i suoi seguaci di Instagram, che ricambiano con una pioggia di like. A molti, però, non è sfuggito un dettaglio, mai notato prima negli scatti in intimo della top model: una piccola cicatrice sul gluteo sinistro.