Belen e Stefano De Martino, guarda che baci in famiglia

Non serve la conferma di un ritorno di fiamma. Non è necessaria l'ufficialità dell'amore ritrovato. Basta guardare le immagini di Belen e Stefano De Martino che passeggiano sereni e sorridenti insieme a Santiago per avere la risposta a mille domande. Il settimanale Chi pubblica le immagini della coppia con il figlioletto per le strade di Milano e tutto sembra semplice e chiaro. Poi ci sono anche gli scatti di baci, abbracci, coccole e complicità.