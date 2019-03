La mamma di Belen compie gli anni, al party c'è anche Stefano De Martino

Il clan Rodriguez è in festa per il compleanno di mamma Veronica Cozzani e al momento della torta gli invitati si scatenano tra canti e balli. A Cecilia è affidato il compito di rirpendere la scena e, accanto a una Belen ancheggiante, ecco apparire Stefano De Martino. Sono solo pochi fotogrammi, ma tanto basta per riaccendere il gossip sul ritorno di fiamma tra lui e la showgirl.