Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano Isabel: guarda il party

“Auguri amore mio, già sono passati 3 anni... ti amo”. E' la dedica dolcissima di Francesco Totti che ha festeggiato i tre anni di Isabel, la terzogenita avuta dalla moglie Ilary Blasi. Dopo Christian e Chanel, la piccola di casa ha compiuto gli anni tra party a tema Minnie Mouse, palloncini colorati e torta speciale. Tutta la famiglia si è riunita per la festa e zia Melory ha postato le foto degli addobbi.

L'ex calciatore posa con il dolcevita bianco, i jeans e il sorriso smagliante di chi non trattiene la felicità. In braccio c'è Isabel che si avvinghia dolcemente al papà con il suo trucco sul visino, le calzine antiscivolo ai piedi e uno sguardo vispo e allegro. Totti sceglie spesso di posare in versione papà sui social: pochi giorni fa lo scatto sulla neve con Chanel, poco prima quello con Christian durante una partita di basket.